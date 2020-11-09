7歲男童偷溜到醫院找媽媽 竹南警方半途助他平安回家

7歲男童日前偷溜要到醫院找媽媽、妹妹，苗栗縣竹南警分局員警緊急協助他回家。圖／竹南警察分局提供 苗栗縣竹南鎮7歲男童11月4日幼兒園下課後，趁著照顧他的爺爺不注意，偷溜要到醫院找媽媽及發燒住院的妹妹，他走了2公里多，晚上6點多隻身在交通繁忙的清寧橋，竹南警察分局接獲通報，立即派員到場，平安護送回家。

竹南分局今天在苗栗縣政府網站發布這起員警為民服務事蹟，引來部分民眾同感，認為與日本動畫電影大師宮崎駿導演的「龍貓」一幕類似，劇中的小女生憂心住院的媽媽，帶著玉米想去找媽媽，卻在森林中走失，大龍貓召來貓巴士送她去看媽媽，而發生在竹南鎮的現實版，這次幫男童回家的是警車。

清寧橋是竹南、頭份間重要聯絡道路，上、下班尖峰時間交通流量大，竹南分局11月4日晚上6點接獲報案，1名男童隻身在橋上，竹南派出所警員楊翊姍、林榜鴻趕抵現場關心，發現7歲童要到頭份市為恭醫院找媽媽、妹妹，警方先以警車載他回竹南鎮住處，交給爺爺照顧。

警方說，男童的住處距離清寧橋約2公里，爺爺下午4點載他下課，他就趁機偷溜，獨自步行要到醫院，爺爺發現他失去蹤影，心急如焚遍尋不著，一再感謝熱心民眾通報及警方協助他平安回家，否則距離為恭還有3公里之遙，途中狀況難以預料。

竹南分局呼籲，民眾照顧孩童時應多加留意其行蹤，避免因疏忽而使孩童自行出門，容易陷入危險情境或使有心人有機可乘，分局並嘉勉同理心協助男童回家的員警。