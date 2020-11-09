快訊

直升機墜醫院「打翻待移植心臟」！醫護驚險搶救影片曝

陸船越界苗栗風場海域影響離岸風電作業 海巡將驅離

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

大陸漁船最近越界，在苗栗風場海域影響離岸風電作業和生態，海巡將派艦驅離。記者游振昇／翻攝
大陸漁船最近越界，在苗栗風場海域影響離岸風電作業和生態，海巡將派艦驅離。記者游振昇／翻攝
大陸漁船最近越界捕魚，還非法集結侵入苗栗外海的海能風電風場海域，影響離岸風電作業，滾輪式拖網捕魚也破壞海洋生態，海能風電人員通報，海巡署台中海巡隊表示，如有陸船越界，將通報中部地區機動海巡隊大型艦處理，驅離陸船。

上緯新能源2016年底獨立完成建置台灣首座海象觀測塔及兩座示範風機，2019年底完成台灣首座商業運轉的「海洋風電」，該公司目前在苗栗外海打造第二個離岸風場「海能風電」，預計2021年完工。

海能風電人員向相關單位反映指出，最近苗栗縣外海距離海岸4至10公里的海能風電風場海域，大陸漁船越界撈捕，以滾輪式拖網捕魚，嚴重破壞海洋生態甚鉅，也干擾離岸風電作業。

台中海巡隊表示，因海上風力達9到10級強陣風，海巡巡防艇無法出海，最近受颱風外圍環流及東北季風影響，中部地區海象惡劣，台中海巡隊巡防艇報停，如有陸船越界作業與違法行為，將通報中部地區機動海巡隊大型艦趕赴現場執行掃蕩或強制驅離任務。

大陸漁船最近越界，在苗栗風場海域影響離岸風電作業和生態，海巡將派艦驅離。記者游振昇／翻攝
大陸漁船最近越界，在苗栗風場海域影響離岸風電作業和生態，海巡將派艦驅離。記者游振昇／翻攝

海巡署 苗栗縣 颱風

延伸閱讀

影／新造35噸級巡防艇水砲射程逾60公尺 海巡執法添利器

相關新聞

台大女生今中午墜樓 搶救1小時仍不治身亡

就讀國立台灣大學歷史學系的20歲楊姓女大生，今午從校內綜合大樓頂樓墜落1樓地面，當場失去意識，救護人員將其送往台大醫院，...

嘉縣六角驚傳死亡車禍 女騎士遭擦撞後慘遭對向車輾斃

嘉義縣31歲黃姓婦人今晚6時許騎機車行經六腳鄉六美國小前，與33歲許姓男子駕駛機車擦撞，黃婦連人帶車摔到對向車道，對向汽...

同款車停同處而且鑰匙又沒拔 男子騎錯車鬧烏龍

真的有夠巧合！高雄市林園區黃姓男子騎車去魚市場，離去時騎走另輛型號、顏色一模一樣，而且同樣沒有拔鑰匙的張姓男子機車，張男...

民宅火警又是除濕機肇禍 兄妹無力撲滅所幸及時逃出

基隆市七堵區工建路1戶民宅昨晚發生火警，屋內兄妹發現火煙是從放置衣物並開啟除濕機的房間竄出，但無力滅火，及時逃到屋外無人...

影／保全要求量額溫 住戶不滿辱罵還動手遭PO網公審

台中市俞姓男子是北屯區文心路某社區大樓保全，他前天上午上班時，要求一名劉姓住戶配合量額溫，未料該名住戶疑似有喝酒，情緒不...

追不到押上山 惡男逼心儀女子任小弟捏胸性侵拍裸照

陳姓男子追求心儀女子失敗，竟由愛生恨，今年4月率眾女子押到新北山區毆打，命其脫衣任人捏胸，還2度將她押到地下錢莊貸款，惡...

影／游泳池終點前1公尺！高職男生溺水裝葉克膜搶救中

高雄一所高職高二男生今天上午游泳課進行測驗時，就在終點前約1公尺處突然無反應、沉下水，在旁的救生員、體育老師和同學趕緊將...

小三生大哭教師竟當場翻桌？ 嘉義巿議員爆料要教育處查

嘉義市議員陳姿妏今在議會質詢指出，嘉義市某國小三年級學生今年11月2日因為上學時不讓媽媽離開，在班上大哭，未料該校一名組...

不讓救護車！賓士男搶快撞倒18輛機車

台中市四平消防分隊救護車昨天晚間10時許值勤時，行經北屯區松竹路、松安街時，欲在該路口迴轉，未料迴轉時，一輛綠燈直行的賓...

台大綜合大樓20歲女子墜樓 意識不清送醫搶救中

國立台灣大學校內今午發生墜樓意外，一名年約20歲女子被人發現倒臥校內綜合大樓旁，意識不清，救護人員獲報後已將其送往台大醫...

影／車廠老闆遭伏擊友人遭輾斃 警4小時逮8惡煞

宜蘭縣羅東鎮今晨傳出兩派人馬談判，孫姓車廠老闆疑似中了埋伏，遭前員工宋姓男子夥同友人共8人圍毆，造成孫等共3人受傷，其中...

鴛鴦大盜專偷功德箱 苗中彰犯案16起得贓款3萬

苗栗縣曾姓男子與林姓女子是男女朋友，兩人在今年2月間連續在苗栗、台中、彰化等地的廟宇，短短19天內，行竊16間廟宇的功德...

熱門新聞

女兒被男友拍裸照父氣炸 全家出動加倍奉還

台大女生今中午墜樓 搶救1小時仍不治身亡

丟垃圾闖紅燈逃跑被輾斃 律師：駕駛無過失應會不起訴

驚嚇破表！直播主凌晨廢棄醫院探險 撞見上吊風乾屍

男丟垃圾逃跑遭輾斃、駕駛沒減速需扛責？網分析：無罪機率大

惡老闆把員工當沙包打 網友諷：怎麼不去找館長打

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。