陸船越界苗栗風場海域影響離岸風電作業 海巡將驅離
大陸漁船最近越界捕魚，還非法集結侵入苗栗外海的海能風電風場海域，影響離岸風電作業，滾輪式拖網捕魚也破壞海洋生態，海能風電人員通報，海巡署台中海巡隊表示，如有陸船越界，將通報中部地區機動海巡隊大型艦處理，驅離陸船。
上緯新能源2016年底獨立完成建置台灣首座海象觀測塔及兩座示範風機，2019年底完成台灣首座商業運轉的「海洋風電」，該公司目前在苗栗外海打造第二個離岸風場「海能風電」，預計2021年完工。
海能風電人員向相關單位反映指出，最近苗栗縣外海距離海岸4至10公里的海能風電風場海域，大陸漁船越界撈捕，以滾輪式拖網捕魚，嚴重破壞海洋生態甚鉅，也干擾離岸風電作業。
台中海巡隊表示，因海上風力達9到10級強陣風，海巡巡防艇無法出海，最近受颱風外圍環流及東北季風影響，中部地區海象惡劣，台中海巡隊巡防艇報停，如有陸船越界作業與違法行為，將通報中部地區機動海巡隊大型艦趕赴現場執行掃蕩或強制驅離任務。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言