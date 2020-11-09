男闖中橫管制路段棄車跳崖 空拍機搜救犬搜尋
37歲邱姓男子6日騎機車闖入中橫公路管制路段，遭攔下後棄車跳入百米深懸崖，搜救人員連日搜救未發現蹤影，今天出動空拍機、搜救犬加入搜尋行列，家屬到場盼有佳音傳出。
6日傍晚5時許，邱男騎機車闖入中橫便道德基管制站，穿越柵欄縫隙，一路往谷關方向前進，經管制人員通知下一個管制站，邱男在中橫谷關端隧道口遭管制人員攔下，棄車逃逸，躲到隧道口下方，並從隧道旁的邊坡跳下100多公尺深的懸崖。
警方、消防人員動員搜尋，警方依據車號通知車主家屬前來，家屬透過管制站的監視畫面，確認男子就是家住新竹的邱男，家屬表示，6日上午8時邱男外出，不知為何會到此處。
台中市消防局與民間搜救隊連日搜救，今天出動空拍機、搜救犬到溪底搜尋，邱男家屬到場關心，至今未發現邱男蹤影，明天持續搜尋行動。
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