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同款車停同處而且鑰匙又沒拔 男子騎錯車鬧烏龍
真的有夠巧合！高雄市林園區黃姓男子騎車去魚市場，離去時騎走另輛型號、顏色一模一樣，而且同樣沒有拔鑰匙的張姓男子機車，張男回頭找不到車，無奈將黃男的車騎去派出所報案，此時恰巧黃男也發現自己騎錯車，最後兩人在派出所尷尬換車，結束一場烏龍失車案。
警方今日指出，11月5日下午，張姓男子與妻子共乘台鈴灰色機車到中芸社區買魚，貪圖方便沒有將鑰匙拔下，回頭卻發現，自家機車不翼而飛，附近卻有輛外型一模一樣，而且同樣沒拔鑰匙的機車，研判可能自家車被人誤騎回家，最後決定騎車去中芸派出所尋求警方協助。
此時，張姓夫婦的機車是被另名黃姓男子騎回家，黃男返家後驚覺，機車車牌與鑰匙圈形式不對，連忙騎回魚市場找人，魚攤老闆目睹過程，告知對方已經將他的車子騎去派出所報案。
張男、黃男兩位車主先後抵達派出所，兩人尷尬換回車子。林園警分局呼籲，民眾無論停車時間長短，務必要將車熄火並拔走鑰匙，別貪圖方便讓歹徒有機可乘。
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