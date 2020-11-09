台大女生今中午墜樓 搶救1小時仍不治身亡

國立台灣大學。圖／本報資料照片

就讀國立台灣大學歷史學系的20歲楊姓女大生，今午從校內綜合大樓頂樓墜落1樓地面，當場失去意識，救護人員將其送往台大醫院，搶救1小時後仍不治身亡。

台北市消防局表示，今天中午12時39分接獲民眾報案，指台大校內有墜樓事件，經派員到場，發現該名墜樓女子倒臥在綜合大樓外，意識不清，緊急送往台大醫院救治，但到院前失去呼吸心跳。

警方表示，楊女經急救1小時，仍不治身亡，已排除有外力介入，後續經調閱監視器畫面，確認楊女今天中午獨自走上綜合大樓頂樓（7樓），隨後墜落大樓旁地面，現場僅留有楊女隨身錢包，並未發現任何類似遺書。

楊女家屬說，楊情緒不穩，先前曾有就醫紀錄，但今早出門時看起來都好好的，沒想到會發生憾事。

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