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女兒酒駕被上銬 義警餐會罵哭警所長？分局澄清：非事實

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第四警分局上月底傳出舉辦民防餐會時，派出所所長遭民防幹部狂飆而落淚，而分局長未做處理，因有媒體接獲爆料，第四警分局今天做出澄清。記者陳宏睿／攝影
台中市第四警分局上月底傳出舉辦民防餐會時，派出所所長遭民防幹部狂飆而落淚，而分局長未做處理，因有媒體接獲爆料，第四警分局今天做出澄清。記者陳宏睿／攝影
台中市第四警分局在上月底舉辦民防餐會，但有媒體接獲民眾爆料，餐會時有一名民防幹部不滿女兒酒駕遭查獲後，被派出所所長上銬法辦，當場在餐會質疑該名所長，所長因而情緒激動落淚，而人在現場的分局長也未出面做任何表示，台中市第四警分局澄清，全案警方都依法取締，同仁無偏袒或委屈之處，有關外界傳聞分局放任、未積極處置，「實屬臆測之詞」。

台中市第四警分局表示，有關媒體報導有關上月30日舉辦的民防餐會，有關所長被民防幹部罵哭，以及分局長坐視不理一事，報導內容與事實不符，需要澄清，全案是一名民防分隊長的親屬，因酒駕案件遭派出所同仁依法取締，該民防分隊長向派出所所長了解取締過程、後續如何維護其親屬權益，該所主管向其解說後返回座位。

第四警分局指出，該名所長返回座位後，自覺警察工作實屬不易，導致情緒低落，造成民防分隊隊員誤解，而與民防分隊產生口角；案經現場分局幹部立即介入疏處調解，分局長在現場前方主桌見狀，立即指示分局幹部對於同屬協勤民力妥適說明該案件處理的經過，表示警方均依法取締，同仁都無偏袒或委屈之處，對外界傳聞該事件現場，分局放任未積極處置實屬臆測之詞。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中市 酒駕 警察

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