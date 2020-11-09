75歲婦遇假檢警 險遭詐85萬老本

75歲周姓婦人近日接獲不明來電，稱周婦涉及毒品案，須儘速交付85萬元，否則名下財產將被凍結；周婦聽聞不疑有他，從銀行領出85萬元後，越想越不對，向派出所員警諮詢後，警方立刻說明類似詐騙手法，才順利保住周婦錢財。

據悉，詐騙集團成員日前先是打電話給周婦，稱其健保資料有異常使用紀錄，再假裝轉接給詐欺同夥假冒的「檢察官」，告知周婦涉及毒品案，須儘速將金融帳戶中85萬元領出，等待「檢察官」指示交付款項。

周婦信以為真，10月28日下午到台新銀行文山分行領取85萬元現金，返家後卻越想越不對勁，遂向轄區派出所確認情況。

轄區文山二分局興隆派出所警員高喬韋、王瑞文獲報後，立刻向周婦說明類似的常見詐騙手法，並強調檢警查案並不會要求當事人交付金錢，周婦才驚覺自己已受騙上當，所幸警方及時提醒才保住錢財。

因當晚銀行已結束營業，無法將錢存回戶頭，高、王2員隔天特別陪同周婦返回銀行存款。