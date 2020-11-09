民宅火警又是除濕機肇禍 兄妹無力撲滅所幸及時逃出

基隆市七堵區工建路1戶民宅發生火警，屋內兄妹無力滅火，幸及時逃出未造成人命損傷。記者邱瑞杰／翻攝 基隆市七堵區工建路1戶民宅昨晚發生火警，屋內兄妹發現火煙是從放置衣物並開啟除濕機的房間竄出，但無力滅火，及時逃到屋外無人傷亡。消防局今天表示，初步研判起火點是房內正在使用的除濕機，提醒民眾注意除濕機等電器使用安全。

基隆市消防局昨晚8點多接獲火警報案，調派人車前往工建路火場將火撲滅並排煙。這起火警未造成人員損傷，但屋內木質建材幾乎全被燒毀，牆面全被熏黑。

余姓男子說，火災發生時他在房內睡覺，還在溫習功課的妹妹聽到小小的爆裂聲，到廚房未看到異狀，後來發現放置衣物的房門有灰色的煙散出來，開門發現裡面都是煙霧和熱氣。

余男說，他被妹妹叫醒後，先要妹妹離開家並報案，等他到屋外拿滅火器要滅火時，屋內的煙已經非常濃，滅火器派不上用場，被迫撤退。警、消獲報不久到場滅火，並疏散其他住戶。

消防局火災調查科表示，依據火場鑑識內容及屋主陳述，初步判斷這起火警是使用除濕機肇禍。

消防局百福消防分隊長李源明表示，秋冬季節除濕機使用頻率提高，提醒民眾檢視家中除濕機型號，若為商檢局公告瑕疵產品可以聯繫原廠處置。除濕機濾網應定期清洗，防止堆積灰塵阻礙空氣流通，造成機器空轉引發自燃。