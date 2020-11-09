影／保全要求量額溫 住戶不滿辱罵還動手遭PO網公審

台中市俞姓男子是北屯區文心路某社區大樓保全，他前天上午上班時，要求一名劉姓住戶配合量額溫，未料該名住戶疑似有喝酒，情緒不佳，突然爆怒不願配合，還以台語嗆聲「恁爸住這啦」，還動手推擠保全、甚至搥保全胸口一拳，影片在被放上臉書社團，引發網友議論，台中市第五警分局水湳所表示，劉到案後辯稱「喝醉，忘記了」，全案將依社維法函辦。

據查，劉姓男子（35歲）是住在台中市北屯區文心路的某棟社區大樓，前天上午7時許，劉與兩名女性友人返回住處時，被大樓值班的俞姓保全（58歲）要求量額溫，但劉不願配合，還勃然大怒，以台語直嗆「恁爸住這啦」，高分貝質疑保全，除了衝進櫃台內推擠保全外，還不斷辱罵髒話，甚至出拳攻擊保全。

社區大樓的監視器昨天被發布在臉書社團「爆料公社」，引發網友熱議，認為保全公司對於惡劣的住戶，應該提告，保護保全的權益。

台中市第五警分局水湳所表示，根據監視器畫面的影像，認定劉姓男子違反社維法，昨天已通知劉到案，劉辯稱，當時喝醉酒，當時狀況已記不得，全案將待保全到派出所詢問後，依違反社會秩序維護法函送法辦。