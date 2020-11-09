影／游泳池終點前1公尺！高職男生溺水裝葉克膜搶救中

高雄一所高職高二男生今天上午游泳課進行測驗時，就在終點前約1公尺處突然無反應、沉下水，在旁的救生員、體育老師和同學趕緊將他拉上池岸，剛開始還有呼吸、心跳，後來生命徵象變微弱，救生員立即進行心肺復甦並送醫。消防隊員將學生送醫，目前在加護病房裝上葉克膜搶救中。

校方表示，本周是學校的游泳測驗周，學生今天上游泳課9點27分時發生下沉、身體不適的情況。當時同學、救生員和老師趕快把他拉起來，立即測脈搏、呼吸，後來生命跡象愈來愈不妥時，呼吸微弱、心跳時有時無，9點半打119，33分時校護趕過來急救，42分救護車趕到，一路上都在做急救。

校方說，今天這學學生這在進行50公尺游泳測驗，老師也都有跟同學說，如果身體不適的話立刻舉手反映，可以隨時停止，但沒有學生反映有不適。這名同學在同組測驗中較為落後，游得比較慢，同學也有在注意他，所以一往下沉時，同學就發現了，沉下去前完全沒有呼救和其他反應。