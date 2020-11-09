小三生大哭教師竟當場翻桌？ 嘉義巿議員爆料要教育處查

嘉義市議員陳姿妏今在議會質詢指出，嘉義市某國小三年級學生今年11月2日因為上學時不讓媽媽離開，在班上大哭，未料該校一名組長來教室處理，沒有好好安撫，卻在所有孩子面前掀桌，讓所有孩子都被嚇到；教育處長林立生表示，校安及陳情系統未有案件通報，但會繼續清查，並要求教師要管教和輔導要適當，維護學生的學習權。

陳姿妏表示，三年級的學生對校園已不陌生，會這樣哭泣一定有原因，可能是在校與同學處不好或學習有困難，也可能與原生家庭有關，尤其他是每周一媽媽要離開時都會哭鬧，校方應該找出原因，而不是用粗暴的方式解決。

「該校組長究竟是解決大人問題還是小孩問題？」陳姿妏表示，該校組長在全班掀桌行為讓孩子自尊性受損，其他同學也會以為可以用這種方式解決問題，做了很不好的示範，還有家長說去年也發生類似情形，教育處長應該要立即了解。

林立生說，經查本市109年度校安通報，截至11月9日止及陳情系統並無相關案件通報，但教師有不當管教學生行為者，學校應告誡，再有不當管教學生行為者，應按情節輕重懲處，會繼續清查是哪所學校發生，針對使用不當管教方式教育人員，提供繼續教育及輔導，以提升教師情緒管理及班級經營相關知能。