不讓救護車！賓士男搶快撞倒18輛機車

台中市四平消防分隊救護車昨天晚間10時許值勤時，行經北屯區松竹路、松安街時，欲在該路口迴轉，未料迴轉時，一輛綠燈直行的賓士車駕駛未禮讓，直接撞上救護車的車頭後，再碰撞路旁18輛機車，幸好未釀人員傷亡，台中市第五警分局交通分隊獲報到場，初步研判救護車迴轉未注意、轎車未依規定讓車是肇因，確認違規屬實後，將依法告發。

據查，台中市四平消防分隊蕭姓消防員（27歲）昨天晚間10時許，駕駛救護車值勤時，在北屯區松竹路、松安街時，欲在該路口迴轉，但當時駕駛賓士車的邱姓男子（46歲）雖然是綠燈直行，但沒有禮讓有鳴警笛的救護車，邱車先撞救護車的右側車頭後，再碰撞停等在路旁的18輛機車，不過沒有人因車禍受傷。

台中市第五警分局交通分隊獲報到場調持，發現蕭、邱都無飲酒，初步研判肇事原因為救護車雖然有交通優先權，但屬於相對路權，仍須注意道路狀況，有迴轉未注意的情事，另外，賓士車也未依規定禮讓救護車，也是肇事原因，全案將由交大事故組分析肇因，確認違規行為將依法告發。