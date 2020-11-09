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歐洲疫情燒過來！ 增一例烏克蘭籍年輕女性 入境時無症狀

無視主人在家 囂張賊上車行竊過程全都錄

中央社 / 苗栗縣9日電

苗栗縣公館鄉一處社區近來出現專竊車內財物的小偷，居民說，即使住戶在家，竊嫌仍敢走到車庫，打開未上鎖車門入內行竊財物，過程全被錄影。警方今天指出，已掌握特定對象。

遭竊的住戶表示，日前聽到車輛從家門前呼嘯而過，開啟住家監視器畫面查看是甚麼車輛時，赫然發現一名男子於6日深夜11時許，徒步走進自家車庫，先是掀開機車椅座，翻動、竊取財物，男子隨後又發現一旁的汽車車門未上鎖，竟直接坐進車內，花了2分多鐘行竊，才下車轉身離去。

受害住戶說，由於車輛就停在家門前、人又在屋內，加上門口明顯裝設監視器，因此車輛未上鎖。

消息傳出後，受害者的對面住戶指出，當天晚上車內財物也遭竊，事後回想，當時外出散步走過車輛，竊嫌就坐在車內，損失雖然僅有幾百元零錢，但對於竊嫌大膽行徑，感到不可思議。

受害民眾把小偷行竊畫面轉貼上「苗栗大小事」、「我是公館人」等臉書（Facebook）社團，提醒附近住戶守望相助。

苗栗警分局副分局長傅學廷表示，經調查發現犯嫌是針對停放在路旁、騎樓未上鎖的車輛行竊，目前已掌握特定對象稽查中，同時提醒民眾停妥車輛應確實上鎖，避免讓歹徒有可趁之機。

監視器 苗栗縣

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