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影/車廠老闆疑中埋伏 與友人遭圍毆釀1死2傷
宜蘭縣羅東鎮今晨傳出兩派人馬談判，孫姓車廠老闆疑似中了埋伏，遭前員工宋姓男子夥同友人共8人圍毆，造成孫等共3人受傷，其中1人倒地時，竟遭對方開車輾過，送醫不治。警方獲報4小時內，查緝8人到案偵辦中。
據了解，32歲孫姓男子是某車廠的老闆，宋男是車廠離職員工，因不滿前老闆的處事作為，經常在外頭放話詆譭，造成孫不滿。昨晚孫與家人在羅東鎮一家燒烤店吃飯，遇到宋與友人，孫吃完飯後先把家人送回家，接著打電話給宋，希望雙方談一談，把誤解化開，宋就與對方相約在天祥路談判。
警方調查，今晨0時30分，孫與車上朋友3人已先抵達天祥路一處集合住宅，車停路邊，宋男找來朋友共8人分乘兩輛車，逆向駛來堵在孫車的前方，孫見情況不對，原本一度要倒車，但來不及離開現場，就被對方下車的8人持棍棒一陣亂打，其中28歲沈男被打趴在地上。
宋男等人隨後開車離去，前一輛車閃繞過倒地的沈男，但後一輛車卻輾過他的上半身，造成頭部及肢體等多處外傷，血流滿地，送醫搶救，於凌晨3時不治；另外孫男的左小腿鈍器打傷，右手外傷，35歲游姓男子頭部外傷，右顳3公分撕裂傷，左眉2公分撕裂傷，包紮後離開醫院。
警方接獲民眾報案，透過監視器查到涉案車輛，凌晨帶回宋姓男子等8人到案說明，全案報請地檢署檢察官指揮偵辦釐清案情，後續依殺人、傷害、毀損及妨害秩序罪移送偵辦。
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