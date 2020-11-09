改善豆子埔溪魚群死亡 竹縣府鑿深井、挖蓄水深槽

新竹縣竹北市豆子埔溪每到枯水期就發生魚群死亡，上月又傳出魚翻白肚事件，4天打撈近2公噸的死魚，為改善豆子埔溪因枯水期及生活汙水排放等因素致魚群死亡，縣府除新鑿兩口深井，將在11月中啟用，近期更加碼挖 2個蓄水深槽，盼達到護魚、改善豆子埔溪水量的目的。

縣府工務處表示，豆子埔溪吳濁流橋上、下游200公尺，以及社崙橋以下300公尺，今年初發現大量死魚，縣府除了協調農田水利署新竹管理處調節放水、重新啟用翰林橋上游1口舊井外，並在縣政2號橋和義崙橋附近新鑿兩口深井。

水利科表示，今年因為沒有颱風，豆子埔溪乾旱特別嚴重，上月21日在吳濁流橋下再傳魚群死亡，這幾天安溪寮橋到至善橋段河床甚至已見底，新鑿的兩口深井已在10月29日完工驗收，每口井每天可抽水2千立方公尺，近期將啟動深水井抽水。

另外，因吳濁流橋是魚群死亡的熱點，近日也請廠商在橋梁的上、下游分別挖了2米深、直徑3米的深水槽，讓魚群在枯水期也有水。