聽新聞
test
0:00 / 0:00
改善豆子埔溪魚群死亡 竹縣府鑿深井、挖蓄水深槽
新竹縣竹北市豆子埔溪每到枯水期就發生魚群死亡，上月又傳出魚翻白肚事件，4天打撈近2公噸的死魚，為改善豆子埔溪因枯水期及生活汙水排放等因素致魚群死亡，縣府除新鑿兩口深井，將在11月中啟用，近期更加碼挖 2個蓄水深槽，盼達到護魚、改善豆子埔溪水量的目的。
縣府工務處表示，豆子埔溪吳濁流橋上、下游200公尺，以及社崙橋以下300公尺，今年初發現大量死魚，縣府除了協調農田水利署新竹管理處調節放水、重新啟用翰林橋上游1口舊井外，並在縣政2號橋和義崙橋附近新鑿兩口深井。
水利科表示，今年因為沒有颱風，豆子埔溪乾旱特別嚴重，上月21日在吳濁流橋下再傳魚群死亡，這幾天安溪寮橋到至善橋段河床甚至已見底，新鑿的兩口深井已在10月29日完工驗收，每口井每天可抽水2千立方公尺，近期將啟動深水井抽水。
另外，因吳濁流橋是魚群死亡的熱點，近日也請廠商在橋梁的上、下游分別挖了2米深、直徑3米的深水槽，讓魚群在枯水期也有水。
工務處指出，未來將視氣象、水情狀況啟動深水井抽水，明年的豆子埔溪環境景觀綠美化維護管理經費，調高5倍為1000萬元，有利於清淤、除草、維修護岸的工作，盼水情警報解除後，透過豆子埔溪整體水環境營造計畫，讓豆子埔成為休憩、觀光新亮點。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言