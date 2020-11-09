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大甲廟會凌晨2點仍放鞭炮 警察、消防和環保都說要罰

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

台中大甲地區昨天有廟會活動，從白天持續到今天凌晨，沿途許多住家居民抱怨鞭炮聲吵得無法睡，還有人直喊「幾乎無政府狀態」，警方表示，員警有沿路蒐證，已確認今天凌晨2點還在放鞭炮，將依法開罰，台中市消防局和環保局也說，凌晨放鞭炮行為違法，也將依證據內容開罰。

大甲地方臉書社團今天凌晨還有很多人討論熱烈，他們說被今天凌晨的廟會鞭炮聲吵到睡不著，有人說打電話報警，員警也在現場，但鞭炮還是繼續放，更有人說在大甲放的鞭炮聲音太大，連遠在后里和苑裡等地都聽得到，很誇張。

大甲警分局表示，該廟會曾在上月30日向外埔區公所申請，邀各單位開會討論，合法申請廟會時間可到晚上10點，但廟會昨晚10點20分未停止，員警向廟會主辦單位告戒，對方表明，因為是10周年慶活動，外地宮廟來慶祝太熱情，很難控制對方的慶祝行動，警方仍依道路交通管理處罰條例和社會秩序維護法，對主辦單位開出罰單，警方強調，員警隨行蒐證錄影，可依蒐證內容開罰。

台中市環保局表示，大甲這場遶境活動申請時間從11月6日晚上10點到11月8日晚上10點，民眾投廟會活動在禁止時段燃放鞭炮衍生噪音，環保局已請大甲分局提供相關資料查辦，若確實違規將依違反「台中市噪音管制區內禁止從事妨礙安寧行為之時間、地區或場所」規定處3000元以上3萬元下罰鍰；環境維護部分，活動申請時主辦單位已與環保局協調，由轄區清潔隊協助清理，目前已清掃完畢。

台中市消防局表示，今天凌晨2點36分接到檢舉，大甲區有廟會燃放爆竹煙火，大甲消防分隊員到場，爆竹煙火已放完，人員離開；消防局強調，台中市0點至6點施放高空煙火及飛行、升空類之一般爆竹煙火，已違反「爆竹煙火管理條例」第17條授權制定「台中市爆竹煙火施放管制自治條例」第5條規定，可依「爆竹煙火管理條例」第29條第1項第7款，處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。

台中大甲地區今天凌晨仍有廟會放鞭炮，警方搜證後，警消和環保都說要罰。圖／警方提供
台中大甲地區今天凌晨仍有廟會放鞭炮，警方搜證後，警消和環保都說要罰。圖／警方提供

台中市 噪音 遶境

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