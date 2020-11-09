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影／國道1號疑變換車道不當 轎車失控自撞護欄
國道一號北向366.6公里7日晚間10時許一輛轎車疑似變換車道不當，失控自撞內側護欄，後方車輛拍下肇事當下畫面後向警方報案，國道警察第五大隊獲報，派巡邏車前往查看，發現肇事車輛已由拖吊車排除，後續將調閱監視器畫面及ETC門架資料，通知車主到案釐清肇事經過。
影像中可見，一輛黑色轎車突然快速從外側車道後方衝出，先右轉後左轉直直撞上內側護欄，原地轉了2圈才停下，車頭全毀，駕駛從煙霧瀰漫的駕駛座緩緩走出，零件散落一地，幸好當時後方來車緊急煞車，沒有撞上。
警方表示，巡邏車到場前肇事駕駛已自行請拖吊車排除，拖吊車回報駕駛未受傷，且無保險後續自行處理，第五大隊查看報案人提供的行車記錄器發現，肇事車輛疑似變換車道不當，將調閱國道監視器畫面及ETC查明車主身分，並通知車主到案說明。
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