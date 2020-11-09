男騎車闖中橫管制站跳崖第4天 警消山區持續搜救中

新竹一名邱姓男子6日晚間騎機車從梨山往谷關方向，竟硬闖中橫便道德基管制站，撞傷兩人後，最後疑跳下約100公尺深的邊坡失蹤。警方、消防隊員與民間救難人員今天在山區持續搜救。

據了解，6日晚間5時許，37歲邱男騎機車從德基管制站欲進入中橫便道，管制人員將他攔下，未料邱男竟催油門硬闖管制站，往谷關方向加速行駛，管制人員在拉扯中輕微擦傷，隨即開車跟在邱男後方，通報警方及山下谷關管制站人員攔截。

邱男騎了約2公里，在中橫便道21公里處被另名許姓保全攔下，邱男見狀衝撞保全，造成許男手腳挫傷，當晚6時10分，邱男在馬陵路段再被谷關管制站人員攔下，未料邱男隨即棄車，徒步逃逸約400公尺，於便道1.3公里處谷關端隧道口，疑從隧道旁跳下100多公尺深的邊坡，不見蹤影。