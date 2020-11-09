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驚嚇破表！直播主凌晨廢棄醫院探險 撞見上吊風乾屍
靈異探險直播主協會直播主晚安小雞，11月7日至大同區鄭州路廢棄醫院探險，在X光室發現一具上吊的屍體，只有上半身且死亡多時，大體明顯風乾久驚恐報案。警方到場後，從現場證件查出男性死者為失蹤人口，已通知其母親到場，遺體送往二殯，且報請士林地檢署檢察官相驗。
直播主在探險的前一天下午做公益發便當給遊民，11月7日凌晨至廢棄醫院探險，直播主描述，進去就聞到很濃的味道，心裡想「過了3年味道還這麼重，不可能啊」進入X光室，持燈照射，驚現一具上吊的屍體，且只有上半身，不顧腳傷疼痛及現場朋友二姐，拔腿狂奔，回過神來才報案求救。
警方鑑識人員到場，拉起封鎖線進入X光室採證，發現死者上吊身亡多時，大體風乾，下半身掉落地面，現場留下的包包裝有證件、手機、童軍繩、藥物等。
據悉，男性死者為失蹤人口，家屬報失蹤一年多，非台北人，不知何時進入廢墟醫院，大體送往第二殯儀館，家屬到場後對於死因無意見，全案已報請檢察官相驗。
發現屍體的直播主也至警局製作筆錄，隨後又開直播與粉絲分享經驗。他稱，探險以來一直想去醫院，沒想到第一間醫院就遇到，現場藥水很重，摻雜了動物死掉的味道，當時無心的說「應該中了」
他坦言，這輩子沒有聞到大體腐敗味道，越走越裡面，就在X光室看見大體「那個屍體沒有腳」且臉對著他，身體在搖晃等，嚇得不顧腳傷疼痛奔跑。
他說，一進門不知道旁邊有什麼，轉頭就看見大體，僅距離半公尺，有看到他的臉、但沒有拍，建議有心臟病的朋友不要至醫院探險，也希望影片不外流。
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