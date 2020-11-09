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賓士車與救護車碰撞失控 掃倒路旁18輛機車

中央社 / 台中9日電

台中市松竹路、松安路口8日晚間一輛賓士車與迴轉的救護車碰撞後，失控撞上路邊停車格內的18台機車，幸無人受傷，賓士車駕駛無酒精反應，肇事原因調查中。

台中市第五警分局交通分隊今天表示，這起事故發生在8日晚間10時30分，一輛執行勤務的救護車沿著松竹路行駛，在松安路口迴轉時，與在對向車道沿著松竹路往昌平路方向直行、由邱姓男子駕駛的賓士車發生碰撞。

邱姓駕駛指稱，他因為看到救護車迴轉，便往右閃避，不料撞上路邊機車。

事故現場，轎車左側車門因與救護車頭發生碰撞，有刮痕凹陷，右側車燈、前保險破裂毀損；一旁機車被撞倒後車殼破裂，地面滿是車殼碎片；救護車的右前保險桿被撞破1個洞，幸好當時車上並無傷患。

警方初步判斷，雙方都是綠燈，救護車鳴笛示警有優先路權，迴轉時未注意；賓士車未依規定讓車，邱姓駕駛無酒精反應。確切的肇事原因，將調閱路口監視器釐清。

救護車 事故 酒精

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