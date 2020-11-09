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丟垃圾闖紅燈逃跑被輾斃 律師：駕駛無過失應會不起訴

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

男子丟家庭垃圾至行人專用清潔箱，遭環保局稽查人員發現，隨即轉身逃跑，闖紅燈過馬路，遭中央分隔島絆倒後飛撲，遭綠燈直行車輛輾斃，全案駕駛遭依過失致死送辦，此案在網論上引發討論，認為倒霉駕駛應會無罪。伯衡法律事務所律師翁偉倫認為，駕駛不會有刑責，檢方應會不起訴處分。

翁律師指出，現場監視器畫面顯示，王姓男子從中央分隔島跌倒不到1秒鐘，即遭車輛撞上，陳姓駕駛根本來不及反應，加上車輛在路口是綠燈直行，駕駛沒有注意義務。

律師認為，本件肇事駕駛沒有應注意而未注意的情況，無過失責任，全案檢方應會以不起訴處分。

依照道路交通管理處罰條例，車輛在綠燈下，只要行駛在限速範圍，不須減速，但一樣是得注意車前狀況，此案駕駛來不及反應，沒有注意義務。

對於環保局稽查人員是否有刑責？律師回應，稽查人員行政稽查沒有強制力，如果有追逐、逮捕、未表明身分使民眾反抗等情況，就有可能有過失責任，但本件具目擊者稱，死者與環保局人員談話後，隨即逃跑，應無過失責任。

民事部分，由於陳姓車主應無過失責任，死者家屬難以求償獲賠，反而是車主若對死者家屬求償，因死者突然闖紅燈衝出來致車禍發生，造成車損等損失，法院則有可能判賠。

男子丟垃圾遇上環保局稽查人員，怕開罰闖紅燈逃跑。記者蕭雅娟／翻攝
男子丟垃圾遇上環保局稽查人員，怕開罰闖紅燈逃跑。記者蕭雅娟／翻攝

律師 車主 車禍

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