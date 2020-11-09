惡老闆把員工當沙包打 網友諷：怎麼不去找館長打
昨天深夜有網友在花蓮人臉書社團貼出一段影片，有一名綁馬尾的男子戴拳擊手套，不斷往另一名男子揮拳，不但打男子頭部還揍腹部，被毆男子只能抱頭往角落躲。網友肉搜出馬尾男疑似是經營水電行的老闆，氣憤留言「怎麼不去找館長打看看？」警方在底下留言，表示目前已掌握相關人員身分，將依法嚴辦，而縣府社會處也正調查中。
根據影片，2人原本在談話，不知何故馬尾男戴上拳擊手套，突然往頭部出拳，被毆打男子害怕得抱頭躲避，馬尾男又揍男子腹部，還用膝蓋頂及用腳踢，被打男子無力還擊只能往角落躲。
影片一貼出，引發網友氣憤留言，「為什麼可以這樣欺負人」、「怎麼把人當沙包打」、「太過分了」。警方目前正在介入調查，社會處也在詢問被打男子是否是身心障礙者，或是有勞資糾紛。
影片網址：https://www.facebook.com/groups/hualien.talk/permalink/10157977597778175/
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