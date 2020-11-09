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電信詐騙又有新招 投資虛擬貨幣險被騙
電信詐騙又出新招，嘉義縣蕭姓男子接獲詐騙集團傳來LINE訊息，對方謊稱投資購買虛擬貨幣獲利高，蕭信以為真，先前往嘉義銀行要匯款500萬買虛擬貨幣被勸阻後，又前住台南市北區銀行要匯出200萬元，經行員警覺有異，報警及時攔阻。
台南市警五分局公園派出所，本月6日下午1點多接獲北區西門路四段某銀行報案稱，蕭姓男子疑似遭詐騙，經告知直屬出納林姓女主管，該主管除協助勸助外，並通報公園派出所前往處理。
警方於處理過程中，林姓女主管發現，銀行內部系統已警示蕭有可能遭詐騙，聯繫所屬嘉義分行查證，發現蕭於5日已至嘉義分行欲匯款500萬遭勸阻，蕭6日改至聯邦台南分行匯款。
銀行行員、主管等察覺有異，加以勸說並通報警方派員前往了解。經警方詢問蕭，他遭以虛擬貨幣投資型態詐騙，而欲匯款2百萬元，員警向蕭分析投資型詐騙態樣，蕭始知受騙，及時成功攔阻他匯款。
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