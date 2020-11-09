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男丟垃圾逃跑遭輾斃、駕駛沒減速需扛責？網分析：無罪機率大

聯合新聞網 / 綜合報導

男子疑似亂丟垃圾遇上環保局稽查員逃跑，遭車輛輾斃。記者蕭雅娟／翻攝
男子疑似亂丟垃圾遇上環保局稽查員逃跑，遭車輛輾斃。記者蕭雅娟／翻攝
一名男子拿家庭垃圾欲丟到民生東路上的公用垃圾桶，被稽查人員發現後逃逸，跑到馬路上不慎被汽車輾斃，該汽車駕駛已遭警方送辦，可能涉及過失致死。

北市42歲王姓男子，10月疑似拿家庭垃圾丟在民生東路巷弄的行人專用垃圾桶，遭環保局稽查人員發現，王男隨即跑向馬路，疑似準備闖紅燈時遭中央分隔島絆倒自摔，當場遭汽車輾壓身亡，59歲陳姓駕駛被依過失致死罪嫌移送法辦。

監視器畫面曝光後引起許多網友熱議，除了討論稽查員有沒有執法過當，也有人指汽車駕駛疑似是在經過巷口時沒有減速才釀禍，如果當初有減速就可能不會壓到死者，所以可能躲不了肇事責任。

一名網友在PTT發文指出，他支持經過行人穿越道要減速，但根據這個案件，死者飛撲到停等區尾端時，汽車車頭剛好在停等區頭端，車長有大約和停等區等長，如果算4公尺，根據煞車距離、行車速度和道路摩擦係數對照表，等於駕駛要慢到時速25公里才「有可能」不會壓到人。

煞車距離、行車速度和道路摩擦係數對照表。圖取自PTT
煞車距離、行車速度和道路摩擦係數對照表。圖取自PTT

他表示，再加上死者是「趴著」從「樹叢」「飛撲」出來，以上有三個不可預期的要素，而且先前也有路人飛出來最後不起訴的案例，所以他推測駕駛無罪的機率較大。

其他網友表示：「開車的真的超級衰」、「車主沒事，稽查員可能就有事了」、「看起來是沒有什麼反應時間」、「重點還是看法官」。

先前也曾有多起駕駛反應不及壓死人但不起訴的案件，2019年北市男子開車行經北投區陽明山附近，撞死前方擦撞沙包倒地的騎士，檢察官勘驗騎士倒地的瞬間和汽車撞擊點僅1公尺，而時速30公里的汽車駕駛反應距離至少要5公尺，所以判定駕駛無過失不起訴。

北市 監視器 檢察官

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