聽新聞
test
0:00 / 0:00
男丟垃圾逃跑遭輾斃、駕駛沒減速需扛責？網分析：無罪機率大
一名男子拿家庭垃圾欲丟到民生東路上的公用垃圾桶，被稽查人員發現後逃逸，跑到馬路上不慎被汽車輾斃，該汽車駕駛已遭警方送辦，可能涉及過失致死。
北市42歲王姓男子，10月疑似拿家庭垃圾丟在民生東路巷弄的行人專用垃圾桶，遭環保局稽查人員發現，王男隨即跑向馬路，疑似準備闖紅燈時遭中央分隔島絆倒自摔，當場遭汽車輾壓身亡，59歲陳姓駕駛被依過失致死罪嫌移送法辦。
監視器畫面曝光後引起許多網友熱議，除了討論稽查員有沒有執法過當，也有人指汽車駕駛疑似是在經過巷口時沒有減速才釀禍，如果當初有減速就可能不會壓到死者，所以可能躲不了肇事責任。
一名網友在PTT發文指出，他支持經過行人穿越道要減速，但根據這個案件，死者飛撲到停等區尾端時，汽車車頭剛好在停等區頭端，車長有大約和停等區等長，如果算4公尺，根據煞車距離、行車速度和道路摩擦係數對照表，等於駕駛要慢到時速25公里才「有可能」不會壓到人。
他表示，再加上死者是「趴著」從「樹叢」「飛撲」出來，以上有三個不可預期的要素，而且先前也有路人飛出來最後不起訴的案例，所以他推測駕駛無罪的機率較大。
其他網友表示：「開車的真的超級衰」、「車主沒事，稽查員可能就有事了」、「看起來是沒有什麼反應時間」、「重點還是看法官」。
先前也曾有多起駕駛反應不及壓死人但不起訴的案件，2019年北市男子開車行經北投區陽明山附近，撞死前方擦撞沙包倒地的騎士，檢察官勘驗騎士倒地的瞬間和汽車撞擊點僅1公尺，而時速30公里的汽車駕駛反應距離至少要5公尺，所以判定駕駛無過失不起訴。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言