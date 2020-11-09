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台南自助洗衣店氣爆 消防局：瓦斯桶應置放戶外通風處

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市永康區大仁街一家自助洗衣店，前晚因瓦斯外洩引發氣爆，造成4人受傷。針對瓦斯桶的使用安全，台南市消防局預防科股長黃碩鋒今天說，瓦斯桶應放置室外或是空氣流通處，瓦斯桶本身要有合格檢驗標章，檢查瓦斯管線是否老化、龜裂，謹慎使用瓦斯，以免發生危害。

黃碩鋒表示，瓦斯桶應該放睪於室外通風良好處，直立放置，加以固定避免傾倒，瓦斯桶放置室外通風處，萬一發生瓦斯外洩，瓦斯和空氣一直混合，比較不容易達到氣爆濃度。

檢查瓦斯桶是否有合格標章也很重要，黃碩鋒說，合格標章內會有鋼瓶出廠日期，容器規格（填充的液化石油氣重量）和容器實重（空桶重量），下次應檢驗日期，送來鋼瓶如超過檢驗日期，可向消防局檢舉。

黃碩鋒指出，使用瓦斯桶時，檢查瓦斯管線有四大重點，第一，壓力調整器、橡膠軟管應符合國家標準，並附加商品檢驗合格標示，第二，橡膠軟管和壓力調整器及瓦斯爐具等接頭，應該以安全夾夾緊，並檢查是否漏氣。第三，每次更換瓦斯桶，應檢查橡膠軟管是否有老化、龜裂或是破損情形。第四，橡膠軟管不可凹折或是被壓到。萬一發生瓦斯漏氣，民眾應先關閉爐火，第二是關氣，第三是開窗，第四是打119處理。

台南市永康區大仁街自助洗衣店前晚發生氣爆，消防局研判是瓦斯外洩造成。記者黃宣翰／翻攝
台南市永康區大仁街自助洗衣店前晚發生氣爆，消防局研判是瓦斯外洩造成。記者黃宣翰／翻攝
防範瓦斯外洩，台南市消防局預防科建議民眾，瓦斯桶應放置室外或是穿氣流通處，瓦斯桶本身要有合格檢驗標章，謹慎使用瓦斯，以免發生危害。圖／台南市消防局提供
防範瓦斯外洩，台南市消防局預防科建議民眾，瓦斯桶應放置室外或是穿氣流通處，瓦斯桶本身要有合格檢驗標章，謹慎使用瓦斯，以免發生危害。圖／台南市消防局提供

氣爆 老化 瓦斯外洩

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