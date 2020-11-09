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後龍野火日燒夜燒 苗消發現Google空照是焦土一片

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗縣後龍鎮沿海中和、南港里一帶是野火熱區，最近1個多星期幾乎天天都有，從白天燒到黑夜，消防人員疲於奔命，消防局第二大隊大隊長曹春風查閱Google空照圖，赫然發現中和里赤土崎沿著台61線燒出大片焦土，籲請居民共同防治野火。

消防局第二大隊列管野火熱區，後龍鎮中和里前年、去年發生46件，南港里2年也有34件，今年10月底以來更是頻繁，曹春風指出，消防人員因此疲於奔命，常常必須打火至半夜凌晨，個個疲憊不堪，有些地方燒了又燒，造成地貌改變，以致在Google空照圖是一片焦土。

曹春風指出，東北季風強勁，助勢野火一發難以收拾，加上部分山區人車難以到達，又欠缺水源，因此消防人員被迫採取守勢，人車在下風處住宅、工廠等設施附近，灌澆雜草等易燃物防堵，但灰燼火星亂飛，上周就曾因此波及塑膠工廠外堆置的塑膠粒太空包，還好及時搶救，沒有延燒到工廠。

此外，中和、南勢里在台61線西濱快速道路旁，野火產生濃煙，有時威脅行車安全，當地還有好望角、過港隧道及過港貝化石層等景點，及風力發電機組林立，如果遭波及，後果不堪設想。

曹春風說，消防人員灌救中和、南勢里野火時，曾發現有3處起火點，懷疑是引火整地造成，但難以查到具體事證處罰，籲請居民自覺，相關單位也多加宣導，不要任意引火整地，並提高警覺如發現有異，趕緊通報林務局新竹林區管理處，或是警方、消防局，共同防治野火。

苗栗縣後龍鎮沿海中和、南港里一帶近來野火不斷，消防人員疲於奔命。圖／曹春風提供
苗栗縣後龍鎮沿海中和、南港里一帶近來野火不斷，消防人員疲於奔命。圖／曹春風提供
苗栗縣後龍鎮沿海中和、南港里一帶近來野火夜以繼日，消防人車半夜還在山野間救火。圖／曹春風提供
苗栗縣後龍鎮沿海中和、南港里一帶近來野火夜以繼日，消防人車半夜還在山野間救火。圖／曹春風提供
苗栗縣後龍鎮沿海中和、南港里一帶野火熱區，赤土崎沿台61線焦土一片。圖／曹春風提供
苗栗縣後龍鎮沿海中和、南港里一帶野火熱區，赤土崎沿台61線焦土一片。圖／曹春風提供

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