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台南將軍魚塭有浮屍 男子疑捕魚不慎溺斃

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導

台南將軍傳出蔡姓男子疑捕魚不慎溺斃，警消到場處置。記者謝進盛／翻攝
台南將軍傳出蔡姓男子疑捕魚不慎溺斃，警消到場處置。記者謝進盛／翻攝
台南市將軍區一處魚塭今下午近4點發現一浮屍，警消初步調查，死者為將軍區59歲蔡姓男子，疑捕魚不慎溺斃，持續調查中。

消防局119勤務中心下午3點55分接獲死者弟弟報案，哥哥陳屍在將軍區將軍里三吉聚落一處魚塭，消防局調派將軍消防分隊趕往，4點20分打撈上岸。

當地學甲分局將富派出所調查，死者為轄區59歲蔡男，現場留有死者代步機車。死者弟弟難過向警方表示，哥哥疑前往該處網魚，因未見返家，前往尋找，先發現機車後 ，在旁邊魚塭發現哥哥溺水，惜早無呼吸心跳。

死者弟弟向警方表示，哥哥雖行動較遲緩，但未曾有尋短紀錄，警方初步懷疑，死者可能是網魚時不慎失足落水溺斃，報請檢察官相驗，深入查明死因。

死者騎乘的機車。記者謝進盛／翻攝
死者騎乘的機車。記者謝進盛／翻攝
蔡姓男子不幸溺斃魚塭。記者謝進盛／翻攝
蔡姓男子不幸溺斃魚塭。記者謝進盛／翻攝

軍區 溺水 檢察官

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