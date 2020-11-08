台南將軍魚塭有浮屍 男子疑捕魚不慎溺斃

嘉義縣梅山鄉觀光景點太平雲梯，今日下午3時一名男子酒後情緒不穩，先持刀自殘接著打算越過安全防護網，同行友人見狀擔心他再作出自傷行為，趕緊將他拉離現場，奪刀並報警，警方到場後，發現男子仍不斷大哭、念念有詞，疑似是家庭因素，情緒狀況仍不穩，將其送往大林慈濟醫院進行治療和診斷。

2020-11-08 18:19