嘉縣太平雲梯驚傳男子跨越防護網 幸被友人及時制止
嘉義縣梅山鄉觀光景點太平雲梯，今日下午3時一名男子酒後情緒不穩，先持刀自殘接著打算越過安全防護網，同行友人見狀擔心他再作出自傷行為，趕緊將他拉離現場，奪刀並報警，警方到場後，發現男子仍不斷大哭、念念有詞，疑似是家庭因素，情緒狀況仍不穩，將其送往大林慈濟醫院進行治療和診斷。
據了解，該該名男子與大學同學到太平風景區旅遊，中午用餐時，因情緒低落，打算借酒消愁，喝了1罐高梁酒，登梯後情緒激動，不時有想要跨越安全網舉動，都被同學制止，走到中段位置時，男子拿出預藏刀具自殘，接著打算攀越安全網，幸好被同學及時拉住，當時吊橋上遊客眾多，都被這一幕嚇傻。
員警與義消火速趕抵現場，男子在友人的攙扶下正往橋下走，口中還念念有詞道，「我對不起家人」，員警深怕男子再做傻事，先將男子壓制帶下吊橋，檢查身上無明顯外傷，交給消防隊的救護車載送下山治療。
太平村長嚴清雅表示，當初興建太平雲梯就將安全列為最優先考量，安全防護網高度150公分，比一般的120公分高出30公分，外面另有一層防護網，雙重防護避免有人蓄意越橋。
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