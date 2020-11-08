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捷運以下體磨蹭 老翁12年來屢犯案

聯合報 / 記者廖炳棋／台北即時報導

新北市中和區簡姓男子已經71歲卻為老不尊，多次搭乘捷運以下體磨蹭女性，更誇張的是還會噴下體精液到性騷擾對象身上，12年來已犯下至少12件性騷案；簡姓男子已屢被抓捕但不思悔改，遭檢方求處2年徒刑，但他日前又再度犯案，搭乘捷運時又以下體磨蹭一名OL，台北市警方再次循線逮人。

上個月中旬，簡男搭乘捷運外出，他在北市西區一處捷運站，發現一名20多歲OL，他靠近對方以下體磨蹭，OL發覺不對抬頭張望，簡男怕事跡敗露再次被逮，趕緊離開並迅速下車。

不過OL發現當時車廂人不多，自己可能遇到性騷擾，因此仍向大安警分局的派出所報案。警方調閱監視器，鎖定簡男身影，再從悠遊卡追查資料，發現又是簡男犯案。

簡單到案後，辯稱是不小心碰到對方，並沒有性騷擾意圖，不過由於有監視器畫面佐證，警方再次將他依性騷擾罪嫌送辦，這已經是他第十三次涉性騷擾案件，

警方指出，簡姓男子從2008年犯下第一起性騷擾案件後，12年來陸續在捷運內性騷、噴精；簡男常找落單女性，趁被害人踢頭划手機，悄悄靠近再以下體磨蹭對方，甚至會噴精在對方衣物上。

性騷擾 捷運

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