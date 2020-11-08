警車遲打方向燈被檢舉 分局依法開罰

高雄市岡山警分局員警8月6日駕駛警車執行勤務時，行經岡山區中山北路由南往北方向，左轉遲打方向燈遭民眾以行車紀錄器檢舉，事後影片被貼到臉書粉專；岡山警分局表示，已依道路交通管理處罰條例第42條規定，開出1200元以上罰單。

警方表示，轉彎時依「道路交通安全規則」應在轉彎前30公尺使用方向燈，以提醒後車注意交通安全，但很多民眾認為30公尺無法以科學根據認定，因此交通部函釋警政署從寬認定，只要車輛行駛中有使用方向燈就不算違規、不予舉發，民眾檢舉後分局有提出不舉發理由，並附上交通部函釋。

事後檢舉人認為警察官官相護，重複檢舉到警政署；岡山警分局接獲署函，再召集相關人員重新檢視影片，認定巡邏車已完成轉彎動作，方向燈才亮起，有時間差，無法完整提醒後方來車轉彎距離及方向，因警察是執法者需嚴正執法，事後依法舉發。