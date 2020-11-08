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陳其邁照片疑被冒用設臉書假帳號 高市警急追查

中央社 / 高雄8日電

高雄市警方掌握臉書網路社群揭露市長陳其邁照片疑被冒用設假帳號交流事件，經科偵隊追查並向臉書（Facebook）公司通報，「假帳號」已被下架，不過警方還要繼續全面追查。

高雄市警察局科偵隊長郭丁太告訴中央社記者，11月5日掌握網路社群「爆廢公社」發現有網友提醒並疑有人用陳其邁的照片設帳號與網友交流，科偵隊依程序聯繫臉書，臉書隨即將這個帳號下架。他說，警方全面清查並繼續追查設假帳號的人。

警方在網路社群瀏覽，於「爆廢公社」發現網友提醒，疑有人冒用陳其邁的照片設帳號，經警方查閱相關留言及貼文都和高雄市及陳其邁無關；不過警方對於這起假帳號事件不敢掉以輕心，依程序聯絡臉書公司並做後續追查。

警方追查，這個假帳號是用Mukesh Tank署名，初步查出是「人頭帳戶」；相關貼文及留言沒有涉及「陳其邁」或高雄市等，尤其警方瀏覽相關貼文也非陳其邁使用的英文名字Chen Chi-Mai，而網友多是以英文名字留言，警方懷疑可能是單純冒用陳其邁照片，但仍要繼續追查。

有關陳其邁照片疑被冒用於設假帳號一事，高雄市政府新聞局表示，交警方查處。

陳其邁 高雄市

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