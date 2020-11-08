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影／酒醉男連環撞7機車噴飛 路人驚嚇狂奔不及3人受傷

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭46歲酒醉男今開車經過礁溪路四段要右轉時，卻開向路邊停車格，當下撞飛7輛機車，路人見狀驚嚇狂奔，有3人閃避不及，其中2人正排隊要買青蛙撞奶，被撞成骨折，另1人路邊聊天，被撞擦傷送醫；男子喝茫了，肇事後仍語焉不詳，女兒獲知趕到場，為父親的行為不斷道歉。

礁溪警方調查，今天近中午宜蘭林姓男子駕駛紅色的自小客車，沿著礁溪路右轉育才路，卻開上路旁的機車停車格，先是連環撞到停車格裡7輛機車，機車瞬間噴飛，其中1輛機車卡在汽車車頭底下，自小客擋風玻璃破裂。

林男自小客車還一路撞上人行道，當地很多網路小吃名店，假日不少遊客，連環撞也造成張姓及陳姓年輕人正排隊要買青蛙撞奶，被莫名撞成骨折，另外張男在機車旁與人聊天，也被撞肢體擦傷，送往國立陽大附醫救治。

林男喝茫了，對於自己的行為解釋不清、語焉不詳，民眾氣得大罵，直呼行徑「太誇張」；員警對林男進行酒測，酒測值達1.04，全案依公共危險罪偵辦。肇事者的女兒趕到現場善後，對於父親的失控行為，不斷向傷者及店家道歉。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

林姓酒醉男子開車連環撞7機車噴飛，還撞上人行道，造成3人受傷送醫。圖/警方提供
林姓酒醉男子開車連環撞7機車噴飛，還撞上人行道，造成3人受傷送醫。圖/警方提供
林姓酒醉男子喝茫了，開車連環撞7機車噴飛，還撞上人行道，造成3人受傷送醫。圖/警方提供
林姓酒醉男子喝茫了，開車連環撞7機車噴飛，還撞上人行道，造成3人受傷送醫。圖/警方提供
林姓酒醉男子開車連環撞7機車噴飛，還撞上人行道，造成3人受傷送醫。圖/警方提供
林姓酒醉男子開車連環撞7機車噴飛，還撞上人行道，造成3人受傷送醫。圖/警方提供

骨折 酒測

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