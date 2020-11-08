早餐店遇仇家再爆口角打群架 中壢警方快打逮5人

桃園市中壢區一家早餐店今天發生不同夥的客人打群架，引來警方出動快打部隊，早餐店門口4、5人受傷由消防局第二大隊救護送醫。警方隨後通知5名涉案男子到案，依傷害、聚眾鬥毆罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

警方上午7點許接獲報案，指稱慈惠三街某早餐店內有民眾打架滋事，警方獲報立即出動快打部隊赴現場處理，經了解雙方日前喝酒口角，今天狹路相逢再口角甚至打架，早餐店和附近社區一陣恐慌。