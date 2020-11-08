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早餐店遇仇家再爆口角打群架 中壢警方快打逮5人
桃園市中壢區一家早餐店今天發生不同夥的客人打群架，引來警方出動快打部隊，早餐店門口4、5人受傷由消防局第二大隊救護送醫。警方隨後通知5名涉案男子到案，依傷害、聚眾鬥毆罪嫌移送桃園地檢署偵辦。
警方上午7點許接獲報案，指稱慈惠三街某早餐店內有民眾打架滋事，警方獲報立即出動快打部隊赴現場處理，經了解雙方日前喝酒口角，今天狹路相逢再口角甚至打架，早餐店和附近社區一陣恐慌。
警方立即循線調閱監視器鎖定嫌犯，於一小時內火速將張男（26歲）、李男（24歲）等5名男子全部通知到案，還查扣棒球棍4枝和高爾夫球桿1枝等贓證物。警方呼籲，民眾遇有衝突時務必理性溝通，任何挑戰公權力之行為，必定依法究辦、絕不寬貸。
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