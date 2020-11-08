台61線竹南路段兩車相撞 碎片噴飛散落3人輕傷

西濱快速道路（台61線）苗栗縣竹南鎮復興路口，7日傍晚發生一輛左轉休旅車與一輛直行轎車相撞事故，轎車車頭嚴重毀損，休旅車遭撞轉了270度側躺在車道，碎片噴飛散落，休旅車內夫妻一度受困，縣政府消防局救出送醫，這起車禍造成3人輕傷，警方進一步調查車禍原因中。

消防局7日傍晚5點39分接獲報案，台61線南下在92.3公里處竹南鎮復興路段發生車禍，疑似有人員受困車內，消防局第二大隊竹南分隊接出動器材車、救護車及4名消防隊員救援，發現休旅車、轎車相撞，碎片散落一地，休旅車側躺在車道，車內張姓駕駛（60歲）、太太謝姓女子（59歲）受困，轎車鄭姓駕駛（23歲）自行下車。

消防人員使用破壞器材將前擋風玻璃窗掀開，協助張男、謝女脫困，張男胸口輕微疼痛，謝女右手輕微擦傷，鄭男因安全氣囊撞擊，導致胸口及右膝疼痛，3人送為恭醫院醫院，傷勢並無大礙。