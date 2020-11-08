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亂丟家庭垃圾至行人垃圾筒疑怕開罰逃跑 慘遭汽車輾斃

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

北市42歲王姓男子，10月疑似拿著家庭垃圾丟在民生東路巷弄的行人專用垃圾桶，遭環保局稽查人員發現，王男隨即闖紅燈跑向巷口，突然遭中央分隔島絆倒自摔，當場遭汽車輾壓身亡，陳姓駕駛遭依過失致死罪嫌移送法辦，環保局劉姓、魏姓稽查員也作為本案證人。全案尚未偵結。

10月15日下午2時許，王姓死者拿著家庭垃圾走在民生東路一處巷弄，疑似要把垃圾丟進路邊的行人專用清潔箱，也就是路邊的公用垃圾桶，但遭環保局稽查員定點巡邏時發現，也以密錄器拍下過程。

據悉，環保局人員上前表明身分，打算要開罰，王姓男子隨即往反方向奔跑，衝向馬路，但疑似太緊張闖紅燈過馬路，卻遭中央分隔島絆倒，整個人向前飛撲摔倒，當場遭綠燈直行的汽車輾壓身亡。

目擊者林姓市民稱，看見王姓男子遭環保局兩名稽查員因亂丟垃圾要開罰，王姓男子跑到路中間突然摔倒，遭汽車輾過。警方獲報後，王姓男子倒臥馬路中間，意識不清，送醫急救後宣告死亡。

59歲陳姓駕駛遭依過失致死罪嫌送辦，環保局稽查員44歲劉男、37歲魏男也至警局製作證人筆錄，2人是否涉及過失致死相關刑責，全案目前由台北地檢署偵辦中，尚未偵結。

男子疑似亂丟垃圾遇上環保局稽查員逃跑，遭車輛輾斃。記者蕭雅娟／翻攝
男子疑似亂丟垃圾遇上環保局稽查員逃跑，遭車輛輾斃。記者蕭雅娟／翻攝

男子疑似亂丟垃圾遇上環保局稽查員逃跑，遭車輛輾斃。記者蕭雅娟／翻攝
男子疑似亂丟垃圾遇上環保局稽查員逃跑，遭車輛輾斃。記者蕭雅娟／翻攝

男子疑似亂丟垃圾遇上環保局稽查員逃跑，遭車輛輾斃。記者蕭雅娟／翻攝
男子疑似亂丟垃圾遇上環保局稽查員逃跑，遭車輛輾斃。記者蕭雅娟／翻攝

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