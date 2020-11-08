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賭場隱身夾娃娃機 中和警破門逮22人
新北市中和警分局偵查隊獲報有非法賭場隱身抓娃娃機店，員警昨晨破門搜索，一舉逮捕賭場潘姓負責人及賭客共22人，現金26萬餘元，全案依賭博罪及社維法送辦。
警方指出，該夾娃娃機店位於中和區新生街，進出的客人雖多，但店內夾娃娃的人缺很少，明顯不成比例。有民眾察覺不對勁，又發現店內疑有把風人員過濾賭客和引導賭客進入暗門，熱心提供線索，員警才能破獲不法。
警方表示，員警經多日埋伏蒐證，7日搜索票破門，一舉查獲潘姓賭場負責人(29歲)、朱姓荷官(35歲)、邵姓場主（26歲）和黃姓、林姓把風人員，另有賭客17人，現場也查扣德州撲克牌等賭具、現金25萬餘元、抽頭金1萬餘元。警詢後，潘男等賭場人員依賭博罪移送新北地方檢察署，賭客則依社會秩序維護法移請裁罰。
中和警分局表示，本分局平時即規劃清樓專案勤務，積極訪查佈建、偵防並重，淨化轄區治安，營造優質安居樂業生活環境決心。
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