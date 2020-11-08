加強化災搶救能力 竹縣消防局辦特訓

新竹縣湖口、新豐工廠林立，各項科技及工業產品製程中時常伴隨毒化物的使用，再加上新竹縣政府消防局今年起正式接管縣轄新竹科學園區消防業務，為加強化學災害物質搶救能力，新竹縣消防局結合新竹市消防局跨轄區受訓，並邀集全國專業師資協助，11月起辦理化學災害搶救基礎班訓練。

新竹縣消防局長孫福佑表示，新竹縣內有新竹工業區及新成立的鳳山工業區，今年1月起又接管縣轄科學園區，科技工廠家數大幅增加，縣內公共危險物品列管場所，儲存達管制量30倍以上場所家數為85家，達管制量以上未滿30倍家數107家。

由於化學物質種類多樣，且往往具有毒性、易燃或易爆等危害性，如何在短時間快速有效的提升同仁化災搶救能力，並確保同仁及縣民的生命財產安全，是當前重要的課題。

為此，消防局在新工分隊辦理化學災害搶救基礎班訓練，為使在新竹科學園區發生化災搶救時能有共通搶救共識，也結合新竹市消防局跨轄區受訓，更邀集全國專業師資前來協助訓練，包括台灣中油具備儲槽專業的講師、環境事故專業技術小組及消防署訓練的化災教官，針對化災危害辨識、偵檢、個人防護及除污等進行專業講解，最後依據所學進行統整性的搶救流程兵棋推演及演練進行考核，使學員融會貫通所學，以利日後靈活運用。