台南女大生貼文曝輕生 他求助高市警LINE粉團成功救人

高雄市警局的LINE粉絲團「高雄讚警管家」，昨下午突接獲男網友私訊「如果我朋友在fb（指臉書）說她要自殺怎麼辦？」值班小編趕緊請他撥110，也向他取得臉書截圖轉給高市刑大，迅速追出對方為人在台南的22歲女大生，聯繫台南警方火速趕至租屋處破門，她已吞藥但有氣息，送醫後幸好無大礙。

據了解，這名桃園男網友從臉書發現女性友人昨天在臉書貼文「對不起我好痛苦」、「我真的撐不下去了」，懷疑有輕生念頭，因僅知女子為高雄人，昨天下午2點9分傳訊「高雄讚警管家」求助。

當時值班小編、警務正曾銘忠接獲訊息「如果我朋友在fb說她要自殺怎麼辦？」回覆「你知道你的朋友在哪裡嗎？」男網友表示「她是高雄人」，曾銘忠請他撥打110，同時請男網友提供女子臉書截圖，轉給刑大，啟動自殺緊急協尋機制，幸好從臉書很快得知女子身分、在台南就讀大學，正巧女子父母也報案提供女兒手機，定位出她租屋處。

高雄警方確認出事地點於台南，聯繫台南警方，整個過程不到半小時火速趕抵，破門發現她有吞藥，但意識仍然清醒，緊急送往奇美醫院救治，目前已無大礙。

報案男網友事後到粉絲團留言「人已經找到送醫院了，真的謝謝你們」；警方表示，「高雄讚警管家」官方LINE粉團24小時有小編輪值，若有疑問可透過此管道反映，若緊急事件，建議第一時間可打110報案。