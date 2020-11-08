北市警：中正區前10月交通事故 減逾4%

台北市警察局中正第一分局今天指出，轄內今年1至10月交通事故較去年同期的4141件減少172件、減幅4.15%，但仍有數起行人受傷事故，近日特別結合沅陵街活動加強交安宣導。

中正一分局今天發布新聞稿表示，台北市今年1至9月交通事故死亡人數為44人，不僅是六都中發生最低、減少最多的（21人），每10萬人口事故死亡人數1.66人也是全國最低，顯見防制成效良好。

同時，轄內今年1月至10月全般交通事故較去年同期的4141件，大幅減少172件、減幅4.15%，但仍然發生數件行人受傷事故，提醒民眾行走道路時切勿使用手機，提高警覺注意周遭環境，用路人應謹守道路限速與交通規則。

為加強駕駛人安全防禦駕駛觀念及提升民眾交通安全意識，中正第一分局表示，近日特別結合沅陵街「2020第16屆好鞋好襪嘉年華」活動，派遣交通安全宣導團到場舉辦「穿好鞋走好路、切勿搶道請讓路」交通安全暨犯罪預防大型宣導活動。

中正一分局說，活動中除舉辦有獎問答等趣味活動外，更有超人氣警察寶寶公仔與民眾互動，藉以加深民眾安全駕駛觀念與犯罪預防知識，希望藉由宣導活動、獎品及文宣上的交通安全資訊，提醒民眾遵守交通規則，以有效減少事故發生。

中正一分局呼籲，駕駛行經路口應減速慢行，注意道路上是否有行人穿越，遵守號誌指示行進，並加強留意周邊車輛與行人狀況，禮讓行人優先通行。

另提醒銀髮族夜間或晨昏外出時，應穿著較明顯、鮮艷的衣服、褲子（亮色系衣、褲），並攜帶反光手環、反光帽；騎乘自行車也應加裝警示燈，以提高能見度及引起其他駕駛人注意，以確保行車及用路人安全。