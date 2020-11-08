北市交通事故死亡人數六都最低 警續推廣交安觀念

台北市今年1至9月交通事故死亡人數為44人。是六都中發生最低、減少最多（21人），每10萬人口事故死亡人數（1.66人）也是全國最低。

台北市中正一警分局表示，分局轄區今年1月至10月全般交通事故較去年同期4141件大幅減少172件(-4.15%)，但仍然發生數件行人受傷事故，提醒民眾行走道路時切勿使用手機，提高警覺注意周遭環境；用路人也應謹守道路限速與交通規則，切勿因搶快、搶道而發生交通事故。

為加強駕駛人安全防禦駕駛觀念及提升民眾交通安全意識，中正一警分局特利用「2020第16屆好鞋好襪嘉年華」活動，派遣交通安全宣導團於沅陵街舉辦「穿好鞋走好路、切勿搶道請讓路」交通安全暨犯罪預防大型宣導活動，活動中除了舉辦有獎問答等趣味活動外，更有超人氣警察寶寶公仔與民眾互動，藉以加深民眾安全駕駛觀念與犯罪預防知識，前往宣導攤位的民眾可獲得各式宣導獎品，藉由宣導活動、獎品及文宣上的交通安全資訊，提醒民眾遵守交通規則，期盼能有效減少事故的發生。