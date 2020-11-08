靠一條路名找到家屬 警暖心助失智婦返家
高雄市68歲黃姓老婦患有阿茲海默症，昨天中午11點多搭計程車出門，途中變換數次目的地，口中僅不斷重複「福安二街、黃某某」，計程車司機只好向警方求助，鳳山警分局鳳崗所警員到場，聽到老婦說的地點，請「福安二街」轄區警員協助，才知原來老婦經常出現新甲所轄內，通知老婦兒子帶回。
鳳崗所警員表示，黃姓老婦身上沒有帶任何證件或電話，詢問老婦是否知道自己的姓名及家中住址，老婦也只是一直不斷重複說著「福安二街、黃某某」，他們致電新甲所是否處理過黃姓老婦的走失案，幸好老婦是新甲所同事的「老朋友」，順利通知老婦兒子到所將老婦帶回。
黃姓老婦兒子到所頻頻向員警道謝，表示每次都麻煩警察，警察都認識她了。鳳山分局提醒，民眾可為家中年長者申請愛心手鍊，以便長輩走失時警方快速連絡到家屬，避免其他危險情事發生。
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