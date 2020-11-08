台南永康洗衣店昨晚氣爆致4人送醫 消防局今開罰

台南市永康區大仁街自助洗衣店昨晚發生氣爆4人送醫，幸無生命危險，台南市消防局初步調查，疑似瓦斯外洩釀禍，針對現場設施的缺失，將依消防法第42條處罰2至10萬元。

這起氣爆，過程怵目驚心，根據目擊者指稱，當時1名阿伯正進入洗衣店，投幣後就發生氣爆，事發原因正深入調查中。

消防局局長李明峯表示，消防局已加強查察此類場所，另永康洗衣店氣爆現場，發現4桶50公斤瓦斯桶，放置洗衣店室內，疑似瓦斯桶串接使用漏氣引發氣爆火災，現場瓦斯桶未置於室外或空氣流通處，未設置氣體漏氣警報器等設備，將依消防法第42條處罰2萬至10萬元罰鍰。