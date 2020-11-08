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瓦斯氣爆頻傳 彰化縣消防局教你這麼預防

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導

台南市一家洗衣店昨晚因瓦斯鋼瓶氣爆造成4名顧客受傷，今年7月初在彰化縣鹿港鎮中山路一家火鍋店也因更換瓦斯桶時不慎引火燃燒，造成兩人受傷，彰化縣消防局指出，類似瓦斯使用事故頻傳，原因大多與瓦斯外洩有關，建議用戶要檢查接頭處是否有漏氣，並養成「人離火熄」習慣。

彰化縣消防局指出，尤其是近來因天氣轉冷，民眾喜歡吃火鍋，因此店家或住裡使用桶裝瓦斯時，尤其要特別小心，為了預防瓦斯外洩釀成火警，消防局提供以下建議：

一、查看是否使用附有合格標示的壓力調整器及橡膠軟管，並瞭解瓦斯鋼瓶是否逾期。

二、注意開關閥是否鬆脫、漏氣。

三、查看瓦斯桶外觀是否鏽蝕、有無洩漏情況。

四、安裝管線後，仔細檢查管線是否老化、龜裂、破洞。

五、橡膠軟管不可凹折或被壓到。

六、瓦斯桶放置於室外，避免日光直射。

七、更換瓦斯桶時，需確實關緊開關閥，並將附近火源關閉。

八、注意爐具使用，養成「人離火熄」 的習慣。

九、發現瓦斯漏氣時，切記不可開關電器開關。

彰化縣鹿港鎮中山路一家火鍋店，今年7月間疑因更換瓦斯桶時不慎引火燃燒，造成兩人輕重傷。圖／彰化縣消防局提供
彰化縣鹿港鎮中山路一家火鍋店，今年7月間疑因更換瓦斯桶時不慎引火燃燒，造成兩人輕重傷。圖／彰化縣消防局提供
針對使用瓦斯引發的火警頻繁，彰化縣消防局提供安全使用的建議。圖／消防局提供
針對使用瓦斯引發的火警頻繁，彰化縣消防局提供安全使用的建議。圖／消防局提供
彰化縣鹿港鎮中山路一家火鍋店，今年7月間疑因更換瓦斯桶時不慎引火燃燒，造成兩人輕重傷。圖／彰化縣消防局提供
彰化縣鹿港鎮中山路一家火鍋店，今年7月間疑因更換瓦斯桶時不慎引火燃燒，造成兩人輕重傷。圖／彰化縣消防局提供
彰化縣鹿港鎮中山路一家火鍋店，今年7月間疑因更換瓦斯桶時不慎引火燃燒，造成兩人輕重傷。圖／彰化縣消防局提供
彰化縣鹿港鎮中山路一家火鍋店，今年7月間疑因更換瓦斯桶時不慎引火燃燒，造成兩人輕重傷。圖／彰化縣消防局提供

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