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影／硬闖中橫管制站撞傷兩人 男騎士跳邊坡後失蹤
新竹37歲邱姓男子前晚騎車，從梨山往谷關方向騎，硬闖中橫公路便道管制站，撞傷二人後，疑跳下100公尺深的邊坡後失蹤，警方和消防隊員與民間救難人員今天在山區持續搜索，並出動空拍機搜尋。
邱男的父母昨晚從新竹趕抵現場焦急等候，他們說不知兒子為何從梨山騎到谷關，還闖中橫公路便道；警方表示，昨天立冬，山區氣溫下降變濕冷，需盡速找到失蹤的邱男，避免他失溫。
和平警分局今天表示，有關騎士闖管制站後失蹤案搜救進度，今天早上8點搜救作業開始，消防分隊派2人、台中市都會救難協會11人，谷關派出所2人，到達現場開始搜救作業，現場空拍機共7台，操作員4人操作；後續又有神鷹搜救隊5人到達，現場吊車一部4人進行吊掛搜尋作業中。
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