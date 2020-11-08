影／硬闖中橫管制站撞傷兩人 男騎士跳邊坡後失蹤

新竹37歲邱姓男子前晚騎車，從梨山往谷關方向騎，硬闖中橫公路便道管制站，撞傷二人後，疑跳下100公尺深的邊坡後失蹤，警方和消防隊員與民間救難人員今天在山區持續搜索，並出動空拍機搜尋。

邱男的父母昨晚從新竹趕抵現場焦急等候，他們說不知兒子為何從梨山騎到谷關，還闖中橫公路便道；警方表示，昨天立冬，山區氣溫下降變濕冷，需盡速找到失蹤的邱男，避免他失溫。