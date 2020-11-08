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科技男不信投資遇詐騙 老母親謊稱車禍阻止匯款

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導

高雄市42歲蕭姓男子上網投資黃金期貨，陸續匯出新台幣80多萬元，半年未獲利，本月4日再度向母親借錢準備前往郵局匯款，蕭母驚覺有異前往警局報案，謊稱車禍受傷才把兒子騙到派出所，警方告知匯款帳號早被列入警示帳戶，蕭男才相信投資期貨是一場騙局。

仁武警分局今天指出，仁美派出所警員曾建華11月4日上午值班，一名婦人著急說，在科技公司當主管的兒子今年5月開始上網投資國外黃金期貨，陸續匯款新台幣80多萬元，當天一早又向她借30萬元準備去郵局匯款，擔心兒子遇上詐騙集團

婦人打電話說服兒子去警局查明是否遇上詐騙，不料兒子拒絕，堅持等郵局開門後立即去匯款。蕭母急中生智，宣稱車禍受傷人在派出所，蕭男才暫停匯款手續趕赴派出所探望。

警方表示，蕭男抵達後，員警透過165線上系統查詢匯款帳戶，確認其中一筆帳號已被列為詐欺案警示帳戶，蕭男終於相信遭人詐騙，不再匯出30萬。

一名上班族投資國外黃金期貨受騙，他的媽媽謊稱車禍受傷才阻止兒子再度匯款。記者徐白櫻／翻攝
一名上班族投資國外黃金期貨受騙，他的媽媽謊稱車禍受傷才阻止兒子再度匯款。記者徐白櫻／翻攝

詐騙集團 郵局 車禍

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