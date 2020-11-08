熟女跟父吵架離家半年 正妹警尋獲送上泡麵暖胃

台中市林姓女子因與父親相處不睦，吵架後離家出走，4日晚間提著大包行李在台中公園附近的公車站牌徘徊時，被女警余珮毓發現，經查詢林女身分後，發現林女已被通報失聯長達半年，先將林女帶回派出所，提供泡麵讓林女暖胃後，趕緊聯絡家人，林女也稱會盡快返家，女警還送上林女愛吃的「芝麻桃酥」，讓林女在路上享用。

台中市第二警分局公園所長程錫國、警員余珮毓在4日晚間7時許巡邏時，在北區精武路近一中街人行道的之公車站牌時，發現林姓女子（41歲）手提大包衣物、神情呆滯，隻身一人，漫無目的徘徊。

女警余珮毓前往關心，林女原本有戒心，不願配合，但在警方積極勸說下，才願配合提供身分，經查詢，林女是家住豐原區，已被父親通報失聯查達半年的時間。

警方帶著林女返回派出所，並在途中關心林女近況，並準備泡麵、餅乾及茶水讓林女果腹。林女表示，自己與父親感情不睦，因此才獨自外出。

警方隨後聯繫林女父親，林父得知女兒已被尋獲後，直說「沒事就好、平安就好」，也拜託警員，務必勸說女兒返家，與家人團聚。

林女在派出所內用餐休息後，感謝員警的關心及照顧，表示自己會盡速返家，女警也送上林女愛吃的「芝麻桃酥」，作為路上的點心。