快訊

直播／拜登、賀錦麗演說 「獲史上最高選票 要尋求團結」

拜登如何擊敗川普？ 主攻疫情+少錯為贏+個人特質

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中潭子民宅大火 4人受困獲救時嗆傷送醫

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

台中市潭子區今天早上發生民宅火警，消防隊員趕到現場搶救，引導受困民宅，包括一名媽媽和二名兒子，最後救出4人都嗆傷，送醫治療，起火原因由消防局調查中。

台中市消防局今天早上7時32分獲報，潭子區頭張路二段89巷有民宅火警，派潭子、頭家厝、四平和西屯分隊，出動消防車14輛、救護車3輛、人員49人到場搶救。

女性屋主報案說屋內起火，消防隊員到場前，救災救指揮中心人員先在電話中持續引導受困民眾到安全地點，包括女屋主和2名兒子，確認她們看到消防人員到場接觸已安全，女屋主表示，屋內男屋主疑似尚未脫困，立即通報現場指揮官。

早上7時51分，消防隊員回報，現場4名民眾包括3男1女都安全脫困，都無受傷，都意識清楚，嗆傷送往中國附醫治療，現場是2層樓連棟鋼筋水泥建築，頂樓磚造鐵皮結構，1和2樓都有受燒情形，3樓煙燻，無延燒；燃燒1、2樓前側，燃燒面積約30平方公尺，財物損失約10萬元，4名民眾輕微嗆傷送醫。

包括55歲男屋主，40歲婦人，輕微嗆傷、手部1至2度燙傷，12歲兒子意識清楚，無外傷，10歲兒子，意識清楚，無外傷。

台中市潭子區今天早上發生民宅火警，4人嗆傷送醫。圖／台中市消防局提供
台中市潭子區今天早上發生民宅火警，4人嗆傷送醫。圖／台中市消防局提供
台中市潭子區今天早上發生民宅火警，4人嗆傷送醫。圖／台中市消防局提供
台中市潭子區今天早上發生民宅火警，4人嗆傷送醫。圖／台中市消防局提供
台中市潭子區今天早上發生民宅火警，4人嗆傷送醫。圖／台中市消防局提供
台中市潭子區今天早上發生民宅火警，4人嗆傷送醫。圖／台中市消防局提供
台中市潭子區今天早上發生民宅火警，4人嗆傷送醫。圖／台中市消防局提供
台中市潭子區今天早上發生民宅火警，4人嗆傷送醫。圖／台中市消防局提供
台中市潭子區今天早上發生民宅火警，4人嗆傷送醫。圖／台中市消防局提供
台中市潭子區今天早上發生民宅火警，4人嗆傷送醫。圖／台中市消防局提供

台中市

延伸閱讀

中市潭子清潔隊年租金高達800萬 遷地可望年省720萬

影／嘉義市大統路透天厝清晨火警 4大2小煙嗆傷送醫

義消下班聞煙味直覺火警 趕上火場救爸爸與二幼童逃生

台中潭子工地火警 10樓往上竄燒附近居民驚慌

相關新聞

福華飯店二代賭場被抓 司機想頂罪

台北市萬華警分局去年九月破獲一處麻將賭場，不料高齡八十二歲的福華飯店第二代廖凱修，也在其中賭博，廖被逮後在賭場外的司機還...

科技男不信投資遇詐騙 老母親謊稱車禍阻止匯款

高雄市42歲蕭姓男子上網投資黃金期貨，陸續匯出新台幣80多萬元，半年未獲利，本月4日再度向母親借錢準備前往郵局匯款，蕭母...

野柳老翁昨摘海菜失蹤 救難人員今垂降岸際發現遺體

新北市萬里區81歲林姓老翁，獨自到野柳地質公園附近海域岸際摘採海菜失蹤，家人擔心他落海報案。海巡和警、消出動人力搜救，利...

台中潭子民宅大火 4人受困獲救時嗆傷送醫

台中市潭子區今天早上發生民宅火警，消防隊員趕到現場搶救，引導受困民宅，包括一名媽媽和二名兒子，最後救出4人都嗆傷，送醫治...

影／台中警跟車欲攔查疑闖紅燈 十字路口遭撞飛

台中市第一警分局大誠所警員在今天清晨5時許巡邏時，行經中區自由路、公園路發現有一輛轎車有連續闖紅燈的危險駕駛行為，警員在...

過馬路要「繞」300公尺 交安大執法遭怨配套不足

全國今年9月路口安全大執法，苗栗縣有些路段行人穿越道畫設，民眾過馬路必須遠繞2、300公尺，因此習慣性橫越，或從中央分隔...

保全被解聘 強拉陌生男童呼巴掌

新北市泰山體育場前晚發生一名名中年男子強拉孩童當眾施暴，民眾見義勇為呼救報案，警方圍捕吳姓男子到案，吳供稱因不爽被老闆開...

騎車闖中橫管制站撞2人 男子跳崖失蹤

新竹一名邱姓男子前晚騎機車從梨山往谷關方向，竟硬闖中橫便道德基管制站，造成一管制人員擦傷，途中再撞傷一名攔車的保全，邱男...

詐厝邊棺材本 慈善協會吸金逾千萬

高雄市前鎮區「台灣善助慈善關懷協會」，被控以慈善互助、添福添壽為名，在全台招收會員繳互助金，詐騙老人家棺材本，高雄市警方...

台南市永康自助洗衣店氣爆 3男1女受傷送醫

台南市永康區大仁街194號自助洗衣店，晚間9點29分疑似發生氣爆，一聲巨響後冒出火光，現場有3、4人在洗衣時受傷 ，其中一...

朴子市酒駕開車撞斷電線桿 脫落電線勒傷女騎士

嘉義縣縣道161線朴子市崁後路段，今晚9點多發生酒駕車禍，一名男子駕車疑似酒駕撞斷路旁1根電線桿，車頭嚴重毀損，電桿倒下...

北上普悠瑪驚覺鐵軌上有人 桃園站附近狂按喇叭急煞停

台鐵北上普悠瑪自強號136班次今傍晚6點多行經內壢站、桃園站時，在靠近桃園區玉山街平交道一帶，因列車驚覺鐵軌附近有行人走...

熱門新聞

遊覽車龍騰斷橋附近側翻 5人輕傷送醫

358萬超黃金車牌「8888-88」掛63萬本田惹議！背後卻有一段感人故事

刑事局破獲走私10萬顆制式手槍彈 業者喊冤稱廠商寄錯

獨／新竹托嬰中心熱水燙7月大女嬰 造成臀腿大面積脫皮

護理師產子疑窒息死亡 將男嬰裝垃圾袋丟掉遭判刑

福華上百億身價富二代 流連萬華麻將賭場被逮

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。