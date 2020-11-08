台中潭子民宅大火 4人受困獲救時嗆傷送醫

台中市潭子區今天早上發生民宅火警，消防隊員趕到現場搶救，引導受困民宅，包括一名媽媽和二名兒子，最後救出4人都嗆傷，送醫治療，起火原因由消防局調查中。

台中市消防局今天早上7時32分獲報，潭子區頭張路二段89巷有民宅火警，派潭子、頭家厝、四平和西屯分隊，出動消防車14輛、救護車3輛、人員49人到場搶救。

女性屋主報案說屋內起火，消防隊員到場前，救災救指揮中心人員先在電話中持續引導受困民眾到安全地點，包括女屋主和2名兒子，確認她們看到消防人員到場接觸已安全，女屋主表示，屋內男屋主疑似尚未脫困，立即通報現場指揮官。

早上7時51分，消防隊員回報，現場4名民眾包括3男1女都安全脫困，都無受傷，都意識清楚，嗆傷送往中國附醫治療，現場是2層樓連棟鋼筋水泥建築，頂樓磚造鐵皮結構，1和2樓都有受燒情形，3樓煙燻，無延燒；燃燒1、2樓前側，燃燒面積約30平方公尺，財物損失約10萬元，4名民眾輕微嗆傷送醫。