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影／台中警跟車欲攔查疑闖紅燈 十字路口遭撞飛
台中市第一警分局大誠所警員在今天清晨5時許巡邏時，行經中區自由路、公園路發現有一輛轎車有連續闖紅燈的危險駕駛行為，警員在後方跟隨，未料行經東區自由路、雙十路口時，楊姓警員疑跟著該輛轎車闖紅燈，導致警員在路口被陳姓男子開車撞上，陳當時行駛方向為綠燈，陳直說「看到時已反應不及」，陳無酒駕，全案將函送交大事故組分析肇因。
據查，第一分局大誠分駐所警員白盛哲、楊宗翰在今天清晨5時許巡邏時，在中區自由路、公園路發現一台轎車有連續闖紅燈等危險駕車的行為，楊姓警員根據現場狀況判斷，在該輛違規轎車的後方跟隨，但行經東區自由路、雙十路時，楊疑跟著該輛轎車一起闖紅燈，導致當時十字路口另個方向的陳姓男子反應不及，直接撞上。
楊被撞飛10多公尺，機車也凹陷破損，幸好楊姓警員僅受到手腳擦挫傷，無生命危險。
陳無酒駕，他向警方表示，當時他是綠燈直行，先看到一輛轎車闖紅燈後，警員再從後方出現，他反應不及，才會撞上。
全案由台中市第三警分局交通分隊到場調查後，函送交通大隊事故組分析肇因，另外針對楊跟隨的違規轎車，將調閱監視器後，查明違規行為，若違規事證明確，也將依法告發。
台中市第一警分局大誠所長柯豐田表示，楊姓警員在所服務約2年多，執勤非常認真，今天清晨也是為了攔查危險駕車的車輛，才會發生交通事故，據查，當時楊在追查違規車輛時，有開警示燈與警笛，不過行經十字路口時，仍需注意左右來車，未來也會向同仁加強宣導，注意執勤安全。
第一警分局呼籲， 警方對於維護社會秩序及市民用路安全責無旁貸，針對任何違法的脫序行為均強勢執法，絕不容許不法行為，以維護市民安全。
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