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過馬路要「繞」300公尺 交安大執法遭怨配套不足

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導

全國今年9月路口安全大執法，苗栗縣有些路段行人穿越道畫設，民眾過馬路必須遠繞2、300公尺，因此習慣性橫越，或從中央分隔島直接穿越，被罰的民眾哇哇叫，苗栗縣議員林寶珠質疑相關配套不足，大執法上路引發部分民怨。

苗栗縣警局9月同步路口安全大執法，5項重點違規共取締5167件，其中，行人未依規定行走行人穿越線，及未依標誌、標線、號誌指示或手勢指揮穿越道路有708件，林寶珠接獲民眾反映，質疑有些路段對行人不友善，行人穿越道等配套不足，民眾尤其是行動不方便的老人或身心障礙者等，要過一個馬路迢迢。

林寶珠指出，後龍鎮光華路（台1線）在中華路口、中山路口間路段，長達300公尺，沒有平面的枕木紋或斑馬紋行人穿越道，附近居民長年習慣性利用路段中間的成功路口橫越光華路，但9月大執法期間頻遭舉發違規，有3名鄉親向她反映被開單，相當不服氣。

另，苗栗市國華路（台13線）在民族路、至公路間約200公尺，也沒有行人穿越道，中央分隔島因此被踏出幾條路，居民走捷徑橫越國華路；此外，苗栗市新英才路多個路口，連行人穿越道都沒有畫設，部分民眾也質疑，不知如何穿越馬路？

公路總局苗栗工務段長陳禎康表示，光華路、成功路口因有人行陸橋，因此沒有畫設人行穿越道，林寶珠向工 務段反映後，已經完成施設枕木紋行人穿越，工務段也會檢討改善類似狀況路段。

苗栗縣政府工務處也函文鄉鎮市公所要求全面清查，如果路口未設行人穿越道，必須盡速補畫，此外，評估道路兩側社區或商業型態等條件，必要時設置橫越道路的斑馬線，方便民眾通行及安全。

苗栗縣後龍鎮光華路、成功路口新設行人穿越道，方便民眾橫越馬路。記者范榮達／攝影
苗栗縣後龍鎮光華路、成功路口新設行人穿越道，方便民眾橫越馬路。記者范榮達／攝影
苗栗市國華路民眾走捷徑，中央分隔島被踏出一條小路穿越。記者范榮達／攝影
苗栗市國華路民眾走捷徑，中央分隔島被踏出一條小路穿越。記者范榮達／攝影
苗栗市新英才路多個路口，都沒有畫設行人穿越道。記者范榮達／攝影
苗栗市新英才路多個路口，都沒有畫設行人穿越道。記者范榮達／攝影

苗栗縣

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