小黃中山高路肩換車道罰4千辯非雙白線 法官指誤解打臉

一名計程車司機去年12月開營業小客車行經國道一號北向7.3公里處，前方7.8公里處設有「路肩通行限往出口小車」告示牌，車輛卻由該處路肩變換至主線外側車道行駛，被告發裁罰4千元。司機指標示不清，地面虛線非雙白線，代表可變換車道，但被法官打臉，指他以車道線作為判斷路肩可否變換車道的標準是誤解，駁回行政訴訟。

基隆地院判決書指出，一名司機去年12月4日18時25分許，駕駛營業小客車行經國道一號北向7.3公里處，遭人以行車記錄器影像檢舉，國道警方認定「行駛高速公路違規使用路肩」告發監理單位裁處4000元，記違規點數1點。

司機主張，他在路肩終點前駛入主幹道沒錯，但地面為虛線非雙白線，代表可變換車道，且該處亦無標牌指示地點為下交流道之專用道路，他駛入主要幹道當無違誤。他並指7.8公里處不是寫「路肩通行限往出口小車」，而是「路肩限行小車禁止變換車道」。

司機指出，檢舉人為檢舉在高速公路上近距離拍攝、緊盯車輛，非常危險，且無法確認檢舉人儀器是否經國家中央標準局檢驗合格、或檢舉民眾有無資格。原告當時已自覺行駛路肩有誤，沿路使用左側方向燈欲變換車道，但因檢舉人逼近，遲遲無法變換車道，聲明原處分撤銷。

北區養護工程分局說明，7.8公里「路肩通行限往出口小車」確有換過，標誌在106年完成，但舉發當日是「路肩通行限往出口小車」，為配合「國道主線實施開放路肩作業規定」，109年2月5日才改為「路肩限行小車禁止變換車道」，法官認為標示並沒有問題。

法官指出，高速公路及快速公路路肩之使用，除供緊急事故之救援使用，或為暫時疏解特定期間交通壅塞現象等公益目的，於指定時段開放特定路段之路肩使用外，以禁止使用為原則。